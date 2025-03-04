Manisa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi.

Mevlüt Çapar yönetimindeki minibüs, Hüsnü Özsüpürgeci'nin kullandığı minibüsle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, 2 şoför ve 17 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 19 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.