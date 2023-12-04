Manisa'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'e gönderdi

Manisa'daki 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu Müdürü Necdet Kavak, öğrencilerin talebiyle Filistin için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.



Öğrencilerine ve ailelerine teşekkür eden Kavak, "Değerler eğitimi kapsamında yaptığımız bu çalışma ile yardımlaşma bilincini de öğrencilerimizde oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.



Öğrencilerden Merve Ünlü ise Filistinliler için büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Onlar için her zaman dua ediyoruz. Harçlıklarımızı göndererek yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik." diye konuştu.



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