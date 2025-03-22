imsakiye

Manisa’da kaçak kazı operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle dört şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’da kaçak kazı operasyonu

Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 dizüstü bilgisayar, 20 demir çivi, 21 demir çubuk, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. gözaltına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...