Manisa'da kaçak kazıya gözaltı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaşehir ilçesi Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 dizüstü bilgisayar, 20 demir çivi, 21 demir çubuk, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 4 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. gözaltına alındı.
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