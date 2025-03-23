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Manisa'da kaçak kazıya gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da kaçak kazıya gözaltı

Manisa İl Komutanlığı ekiplerince Alaşehir ilçesi Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 dizüstü bilgisayar, 20 demir çivi, 21 demir çubuk, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. gözaltına alındı.

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