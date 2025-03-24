Manisa'da kaçak kazıya suçüstü
Manisa'da kaçak kazı yapan iki şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından, şüpheli G.K. (45) ve M.Y.A. (46) kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Olayda kullanılan 1 adet dedektör, sözde alan tarama metalleri ile kazıda kullanılan diğer alet ve edavata el konuldu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandığı bildirildi.
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