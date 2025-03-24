Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından, şüpheli G.K. (45) ve M.Y.A. (46) kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olayda kullanılan 1 adet dedektör, sözde alan tarama metalleri ile kazıda kullanılan diğer alet ve edavata el konuldu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandığı bildirildi.