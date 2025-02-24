Manisa'da kaçak kazıya suçüstü: 9 gözaltı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 9 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı Narlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.
Olayda kullanılan kazma ve küreklere el konuldu.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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