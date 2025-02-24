Manisa'da kaçak kazıya suçüstü: 9 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 9 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa'da kaçak kazıya suçüstü: 9 gözaltı

'nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı Narlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olayda kullanılan kazma ve küreklere el konuldu.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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