Manisa’da kaçakçılık operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda, 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Manisa’da kaçakçılık operasyonu

İl Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.T.’e ait evde çok sayıda bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Makaron, tütün, sigara filtresi ile sigara kağıtlarına el konulurken, olayla ilgili H.İ.T. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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