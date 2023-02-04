Manisa'da kadın cinayeti: Barışma teklifini kabul etmeyince kalbinden bıçakladı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çocuk annesi eski eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü



Olay, dün saat 23.30 sıralarında Samsacı Mahallesi, Laleli Sokak'ta meydana geldi.

Emre Sürün, üç ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ın evine giderek konuşmak istedi. İddiaya göre barışma teklifini kabul etmeyen Kırbaş, eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.



Bahar Kırbaş'a ait evden gürültüler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadını, kanlar içerisinde buldu. Kalbinden bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Kırbaş, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Sürün ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



BARIŞMA TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



Sürün, 3 yaşındaki kızının annesini barışma teklifini geri çevirmesi üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Boşanmalarının ardından Akhisar'da yaşadığı öğrenilen Sürün, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Bahar Kırbaş'ın otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine götürüldü. Kırbaş, için bugün ikindide Kırkağaç Sarıhoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kırbaş'ın cenazesi Kırkağaç Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.