Manisa'da kadın cinayeti: Kocası tarafından tüfekle vuruldu

Turgutlu, Yılmazlar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinden

silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar’a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı.



Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

