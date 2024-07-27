Manisa'da kamp sandalyesi hırsızlığı

Kısa bir süre sonra motosikletinden inen şüpheli, sandalyeleri alıp, motosikletiyle uzaklaştı. Kamp sandalyelerinin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi Ahmet Demiraslan, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Sandalyelerin çalındığını gören Demiraslan, şüpheli hakkında polise şikayetçi oldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



"SANDALYELERİ BİZDEN İSTESEYDİ KENDİSİNE HEDİYE EDERDİK"



Yaşananları anlatan Demiraslan, "Burada personelimizin ara verdiği zaman dinlenmesi için oturdukları iki tane kamp sandalyemiz vardı. Sandalyelerde personelimizin yanı sıra yaşlı vatandaşlarımız da soluklanıp dinleniyordu.

Akşam saatlerinde olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, durumu görünce oldukça üzüldük. Amcamız sandalyeleri bizden isteseydi kendisine hediye ederdik." dedi.