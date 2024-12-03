Manisa'da kamyon eve çarptı: Bir ölü, iki yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonetin eve çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Manisa'da kamyon eve çarptı: Bir ölü, iki yaralı

M.A. yönetimindeki zeytin yüklü 45 APD 957 plakalı kamyonet, Efendili Mahallesi'nde yol kenarındaki müstakil bir evin balkon çıkıntısına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonetteki yolcu Hasan Ekici'nin (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar M.A. ve diğer yolcu İ.M. (27) ise ambulansla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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