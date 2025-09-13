Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da T.Ö'nün (22) kullandığı 35 PDN 23 plakalı kamyonet, Kabazlı Mahallesi'nde, Adem Yılmaz (60) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı.