Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştı: Bir ölü

Kula’dan Salihli yönüne giden S.T'nin (24) kullandığı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. (47) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.



Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan B.D. ve M.C.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.