Manisa'da kan donduran cinayet: Anne kızını boğarak öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını boğarak öldüren anne olayın ardından kendisini ihbar etti.

Manisa'da kan donduran cinayet: Anne kızını boğarak öldürdü

Kan donduran olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B, iddiaya göre kızı Cemre B'yi boğarak öldürdü.

Olay sonrası R.B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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