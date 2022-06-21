Manisa'da kanal kazısında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 21.06.2022 - 04:08 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 04:31

Manisa'da kanal kazısında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Kayaaltı Mahallesi'nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, Celal Geyik (55) ve İdris Akova'nın (62) cansız bedenine ulaşıldı.

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