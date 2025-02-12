Manisa'da karbonmonoksit can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, ısınmak için odaya koyduğu soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Manisa'da karbonmonoksit can aldı

Yalnız yaşayan Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk'in (55), evden çıkmadığını gören komşuları, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ertürk'ü yatağında hareketsiz halde bulan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Isınmak amacıyla sobadan çıkardığı kovayı yatak odasına koyduğu ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Ertürk, Alaşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Nezir Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Timur Cihantimur'un iade kararı Aci ailesini sevindirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...