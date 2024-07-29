Manisa'da kardeşleri kaza ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR'a çarpan otomobildeki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Manisa'da kardeşleri kaza ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

'da Aydın Çelik'in kullandığı otomobil İstanbul-İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde, aynı yönde ilerleyen M.L'nin kullandığı plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Aydın Çelik ile Cengiz Çelik hastaneye kaldırıldı.

Ölen Hayrettin Çelik ile yaralanan Aydın ve Cengiz Çelik'in kardeş olduğu öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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