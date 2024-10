Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan İbrahim Can Kaya idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil ile, Gökçeören çevre yolundan D300 karayoluna bağlanmak isteyen Alim Avcı idaresindeki 35 HN 288 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, 35 BYZ 84 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Can Kaya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fikri Kaya, Fatma Kaya ve Yasemin Kaya ile 35 HN 288 plakalı otomobilin sürücüsü Alim Avcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yüksel Akbaba yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan yaralılardan Fatma Kaya ve Fikri Kaya ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar Yüksel Akbaba, Alim Avcı, İbrahim Can Kaya ve Yasemin Kaya ise Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alim Avcı ve Yasemin Kaya’nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.