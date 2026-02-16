Manisa'da kaybolan gençten acı haber

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisinde arkadaşı D.K. ile kamp yaptığı sırada kaybolduğu bildirilen Halil Burak Şen (19) için dün başlatılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Jandarma, polis, AFAD ile su altı arama ve kurtarma ekiplerince gölette yürütülen çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

Sudan çıkarılan gencin cesedi, incelemelerin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisine dün kamp yapmak için giden Halil Burak Şen'i sabah uyandığında göremeyen arkadaşı D.K. (19), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gölet ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Çalışmalar sırasında kayıp gence ait olduğu değerlendirilen ayakkabı gölette bulunmuştu.