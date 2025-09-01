Manisa’da kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Turgutlu-Manisa yolu otoban bağlantı yolunda meydana geldi.

Mehmet Bağaç (62) yönetimindeki hafif ticari araç ile Özkan Çetin (26) idaresindeki otomobil çarpıştı.

İki aracın da bariyere çarptığı kazada, Gizem Çetin (25), Onur Gökelioğlu (28) ve Mahsun Kılıç (27) yaralandı.

Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.