Manisa'da kedi kulübelerini ateşe verdi

Turgutlu ilçesinde, mahalleli tarafından sokak kedileri için yapılan kulübeler, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.

Manisa'da kedi kulübelerini ateşe verdi

'nın Turgutlu ilçesinde kedi kulübelerini ateşe veren şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı. 

İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak’ta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler, dün, bir kişi tarafından ateşe verildi. 

Manisa'da kedi kulübelerini ateşe verdi - 1

Alevleri fark eden mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kulübelerin yanında park halinde bulunan bir kamyonete sıçraması da önlendi.

Kulübelerin ateşe verildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da kedi kulübelerini ateşe verdi - 2

Görüntülerde, bir kişinin kulübeyi eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı ve mahallelinin kovayla su taşıp yangına müdahale ettiği görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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