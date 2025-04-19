Manisa'da koca dehşeti: Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.