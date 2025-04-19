Manisa'da koca dehşeti: Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Fırat A., 8 yaşındaki kızını da yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Manisa'da koca dehşeti: Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 03.00 sıralarında Fırat A., evde eşi Şenaye A. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.'yı alarak evden kaçtı. Eşini takip eden Fırat A., Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı.

Kızı D.A.'yı da bıçaklayan Fırat A., olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı.

BACAĞINDAN VURULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve ambulans sevk edildi.

Kaçmaya çalışan Fırat A., polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişiminde bulundu.

Uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri, saldırıların sürdüren zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Manisa'da koca dehşeti: Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı - 1 Olay anı

HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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