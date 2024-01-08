Manisa'da komşu vahşeti: Yaşlı kadını dövüp boğazını kestiler

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ulviye Eskici'nin evinde dövülerek boğazı kesilmiş halde öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi olarak komşuları T.K. ve M.K. çifti gözaltına alındı. Tefeciye borçları olduğunu belirten çiftin, para istedikleri Eskici'yi kabul etmemesi üzerine öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Manisa'da komşu vahşeti: Yaşlı kadını dövüp boğazını kestiler

'nın Kırkağaç ilçesinde kan donduran olay, dün Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi.

Bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici’den haber alamayan komşuları Eskici’nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu.

Dövülerek boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskici’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

KOMŞU ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu.

Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan T.K. (33) ve eşi M.K., şüphlisi olarak gözaltına alındı.

TEFECİYE OLAN BORÇLARI İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Sorgulamaları için Emniyet Müdürlüğüne götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti.

Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici’den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine geçen gün saat 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek saldırdıktan sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Manisa'da komşu vahşeti: Yaşlı kadını dövüp boğazını kestiler - 1

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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