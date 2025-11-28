Manisa’da litrelerce sahte rakı ve viski ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi’ndeki bir ikamette sahte alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri tarafından A.S.’ye ait ikamete operasyon düzenleyip, arama yaptı. İkamette yapılan aramada 80 litre sahte rakı, 2 litre sahte viski, alkol yapımında kullanılan 800 litre üzüm şırası ile 1 adet alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.