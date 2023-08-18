Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Turgutlu ilçesi Dalbahçe ve Avşar mahalleleri arasındaki otluk ve makilik alanda saat 18.15'te yangın çıktı.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale edildi.
Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 5 saat sonra yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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