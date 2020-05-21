Manisa'da maske takmayan 109 kişiye ceza

Manisa Valiliği, kentte maskesiz gezemenin yasaklandığı caddlerde kurallara uymadığı tespit edilen 109 kişiye 117 bin 194 lira ceza kesildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 21.05.2020 - 03:11 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 03:14

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Manisa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 109 kişiye 117 bin 194 lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 12 ilçede maskesiz gezmenin yasaklandığı, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerdeki devriye görevi sırasında 109 kişinin maskesiz dolaştığını tespit etti.

Ekiplerce maskesiz dolaşan 109 kişiye İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 117 bin 194 lira idari para cezası kesildi.

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