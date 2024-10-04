Manisa'da meyve veren hurma ağacı görenleri hayrete düşürdü



Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yıllar önce dikilen hurma ağacı, küresel iklim değişikliğinden etkilenerek meyve vermeye başladı. Türkiye şartlarında meyve vermeyen ağacın, bu yıl ilk meyvesini çıkarması hem vatandaşları hem de merkezde eğitim gören kursiyerleri şaşkına çevirdi. Haber verilmesi üzerine ağaçta inceleme yapan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Seyhan, hurmanın tadına da bakarak şartların uygun olup olmadığını değerlendirdi.

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Alaşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Nefise Ortaç, "Alaşehir'de ilk defa böyle bir meyve ile karşılaştık. Normalde bu meyveler bir dişi bir erkek olarak, eşleştiği zaman meyve verirmiş. Karşı tarafta bir hurma ağacı daha var. Büyük bir ihtimalle o erkek. Bu güzel meyveyi görmek ve tanımak çok güzel. Alaşehir'de bu meyve inşallah üzüm gibi üretimi olur. İnşallah çoğalır" dedi.





''BİZİM İÇİN BİR İLKTİR'' Öte yandan, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Seyhan, ağaçta incelemelerde bulundu. Gelecekte tarımı yapılabilmesi amacıyla örnek bir olayın yaşandığını söyleyen Seyhan, "Alaşehir'de bu güzellikleri yaşamak çok güzel. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi hocalarımızın zamanında bahçeye dikmiş oldukları ve bugün verime yatan meyveler, bizim gurur kaynağımız oldu. Küresel ısınma ve iklimsel ısınmalar sonucu bu olay meydana gelmiştir. Bizim için bir ilktir. Şu anda ekonomik değeri olmayan bu meyve ağacımızın yarın neler getireceği belli olmaz, Alaşehir'imizin sultaniye üzümü var, ekonomik değeri onunla güzel. Ama küresel ısınmanın önümüzdeki günlerde nereye, nasıl, ne getireceği belli değildir. Kurak ve sıcak iklimlerde yetişen hurma ağacı, artık Güney Doğu ve Akdeniz bölgelerimizde, muz gibi yetişmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bir örnek olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.