Manisa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yalçın G. idaresindeki 34 KUF 316 plakalı minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki Büşra K.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.
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