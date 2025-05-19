Manisa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Manisa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Yalçın G. idaresindeki 34 KUF 316 plakalı minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki Büşra K.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

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