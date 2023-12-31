Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Alaşehir’den Yeşilyurt Mahallesi’ne giden B.A (48) yönetimindeki şehiriçi minibüsü ile karşı yönden gelen N.A yönetimindeki otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı.

Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüste ve otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti.