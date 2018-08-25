Manisa'da Yunus Emre ilçesi sınırlarındaki Ağlayan Kaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin dağlık arazide yayılmasını önlemek için mücadele ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Spil Dağı Milli Parkı'na 2 kilometre uzaklıktaki yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.