Manisa'da Yunus Emre ilçesi sınırlarındaki Ağlayan Kaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin dağlık arazide yayılmasını önlemek için mücadele ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Spil Dağı Milli Parkı'na 2 kilometre uzaklıktaki yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Manisa'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa Spil Dağı eteklerindeki çıkan ve kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Manisa'da Yunus Emre ilçesi sınırlarındaki Ağlayan Kaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.