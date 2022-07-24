Manisa’da orman yangını

Hasköy Mahallesi Seğirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi.



Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi.



Söndürme çalışmalarına halen 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katılıyor.