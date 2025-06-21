Manisa'da orman yangını
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, 18.17’de Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda ekip katıldı.
EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI
Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlere 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale ediliyor.
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