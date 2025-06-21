Manisa'da orman yangını

Yangın, 18.17’de Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda ekip katıldı.

EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlere 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale ediliyor.