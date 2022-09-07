Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesi Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.



2 MAHALLE BOŞALTILDI



Alevlerin kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaşması üzerine Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı.

2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.