Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Yenice Mahallesi'nde, meşe ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle muhtarı ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 3 arazöz ve 15 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alırken, 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü.

Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, "Yangını söndürdük, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam edecek. Yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır." dedi.