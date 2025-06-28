Manisa'da orman yangını: Alevler yayıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İLK MÜDAHALE 10 DAKİKA İÇERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki uçak, dört helikopter, 10 arazöz, iki su tankeri ve iki dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde yapıldığı bildirildi.

Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

