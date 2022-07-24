Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.07.2022 - 18:25

Manisa’da orman yangını çıktı

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’nın Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine hem Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hem de Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle karadan müdahale başlatıldı.

Olumsuz hava şartları ve rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine bölgeye 4 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken yangına 20 arazöz ve itfaiye ekipleriyle karadan da müdahale devam ediyor.

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