Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Manisa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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