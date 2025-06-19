Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Manisa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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