Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor



Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ekip sayısının arttırıldığı yangına 5 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Sarp kayalık alanda ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.