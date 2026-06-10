Manisa'da orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı.

Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.