Manisa'da orman yangını ikinci gününde: Geniş bir alana yayıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını ikinci gününe girdi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinası, 4 ambulans, 4 teknik ekip ve toplamda 325 personel sevk edildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, ikinci günde de ekiplerin çalışması sürüyor.
Öte yandan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Manisa Kırkağaç
- Yangın
- Orman Yangını