Manisa'da orman yangınına ilişkin bir tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan Ü.G. tutuklandı.

'nın Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana da sıçrayarak yayıldı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi, 3 iş makinesi sevk edilerek, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Alevler 2,5 saatte kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının, Şehzadeler Belediyesi'nin bölgede yüklenici firma aracılığıyla yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi.

Jandarma, şüpheli olarak demir kesme makinesini kullandığı belirlenen Ü.G.'yi gözaltına aldı.

Ü.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

