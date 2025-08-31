Manisa'da otluk ve makilik alanda yangın: 150 hektar alan zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde fabrikalara yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Yangına 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 6 itfaiye aracı, iş makineleri, 5 su tankeri ve fabrikaların su tankerleri ile müdahale edildi.



Ekipler, yangının fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.



Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekiplerce kontrol altına alınan yangında, 150 hektar alan zarar gördü.



Yangında, bazı fabrikalarda da hafif çaplı hasar oluştu.