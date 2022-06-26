Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 17:57

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

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'nın Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları yönlendirildi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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