Manisa'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Cevdet Gaga (67) yönetimindeki 45 VM 905 plakalı otomobil, Sart Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Cevdet ile eşi Fahriye Gaga'nın (65) hayatını kaybettiği belirlendi.



Karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.