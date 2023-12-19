Manisa'da otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da gerçekleşen kaza dün saat 17.30 sıralarında Salihli-Akhisar kara yolu Gölmarmara ilçesinde meydana geldi.



Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden 29 yaşındaki M.T.'nin kullandığı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen 24 yaşındaki B.Y. yönetimindeki kamyonete çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada Berna Torul hayatını kaybetti, 2 sürücü ile kamyonetteki 22 yaşındaki M.E. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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