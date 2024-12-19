Manisa'da otomobil şarampole devrildi: Üç yaralı

Rasim T'nin (42) kullandığı 09 AEL 397 plakalı otomobil, Salihli-Gördes kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik yükseklikten Gördes Çayı yatağındaki şarampole düştü.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile İlhan Ö. (44) ve Erdal A. (48) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.