Manisa'da palet fabrikasında yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALRI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine , orman yangını söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

