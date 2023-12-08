Manisa'da panelvan minibüste 33 kaçak göçmen yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Yunusemre ilçesinde, park halindeki bir minibüsün başında bekleyen 4 kişiden şüphelenip, aracı kontrol etti.

Minibüsün arka kısmında 15'i çocuk, toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin kendilerini Manisa'dan önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesine, oradan da lastik botlarla Yunanistan'a götürmek üzere organizatör şüphelilerine kişi başı 1600 dolar ödedikleri belirlendi.

Minibüsün yanında bekleyen ve göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelileri oldukları tespit edilen M.D. (23), S.T. (27), E.D. (27) ve Afganistan doğumlu A.C. (25) gözaltına alındı.



Şüphelilerden A.C.'nin üzerindeki aramada bulunan ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 810 TL ve 300 dolar. E.D.'nin üzerinde bulunan 7 bin TL ile olayda kullanıldığı belirlenen minibüse el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.