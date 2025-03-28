Manisa'da ruhsatsız silah operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Akhisar ve Yunusemre ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.



Adreslerdeki aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 35 mermi, 15 kılıç, 4 muşta, 8 bıçak, 7 kama, 5 balta, 11 hançer, 5 çakı ile 2 kasatura ele geçirildi.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

