Alınan bilgiye göre, Selendi ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sanayi Deresi taştı.



İlçe merkezine ilerleyen sel suları bazı araçları sürüklerken, bölgedeki iş yeri ve evleri su bastı.



Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kayboldu.



Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlar tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Çocuğu bulmak için bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.



Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı.



Havanın kararması ve yağışın tekrar başlaması nedeniyle ekipler arama çalışmalarına ara verdi.



Yetkililer, ilçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar 5 iş yeri ve 8 evde su basması nedeniyle hasar oluştuğunu belirtti.